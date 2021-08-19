  • 28°C
香港時間 : 2021819日 (四) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜銀行股】東亞半年多賺74%、中期息增1.2倍至0.35元　半年內員工減逾300人

股市 12:35 2021/08/19

分享：

東亞上半年減值損失大幅減少

東亞銀行 （00023） 公布上半年業績，由於減值損失大減八成，推動純利按年增加74.3%至26.7億元，派中期息每股0.35元，較去年同期增1.2倍。

東亞午市收報12.48元，跌0.5%，股息率4.7厘。

東亞期內淨利息收入表現疲弱，按年倒退近一成，報55.2億元，集團表示，在長期低利率環境下，淨息差由1.59%收窄至1.38%，又指雖然當前的低息環境對經營環境構成挑戰，但集團主要市場的淨息差正趨於穩定。

東亞中國扭虧轉賺2.8億元　期內中港人手進一步減少

另外，服務費及佣金收入淨額升7.3%至15.4億元，其中投資產品銷售、保單銷售、證券經紀的佣金收入淨額均錄得增長，而信用卡和貿易融資佣金收入淨額則下跌，

東亞中國於上半年扭虧為盈，錄得淨溢利2.8億元，而去年同期錄得淨虧損4.7億元。集團指，東亞中國將繼續開拓綠色能源、汽車、醫療保健，以及科技、媒體與電訊等新興支柱產業的商機。

截至6月底止，東亞僱員總數9,215人，半年間減少324人。其內，香港員工減幅最顯著，半年內少217人，而中國內地則流失96名員工。

高盛降恒生評級至中性　「更看好中銀、滙豐、渣打」｜詳見【下一頁】

展望未來，集團認為，儘管小型企業受到經濟衰退的沉重打擊，但消費市場正在逐漸回暖。隨著經濟復甦，信貸質素亦逐漸有所改善，而消費者開支上升，以及在基建及人才方面的投資增加，均會帶來通脹壓力，但集團預計短期內利息不會上升。

總括而言，集團對主要市場的前景保持審慎樂觀，預計今年下半年的經濟活動及就業情況將有所改善。

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐主席杜嘉祺：中美聯繫非常強大　事態未發展至需要靠邊站的地步

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

港股 傳統經濟股 銀行 東亞銀行（00023）

上一篇文章

騰訊700業績後股價乏力上　短綫未樂觀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%