【業績】東亞半年多賺74%、中期息增1.2倍至0.35元 管理層：主要市場淨息差趨於穩定

▲ 東亞上半年減值損失大幅減少

東亞銀行 （00023） 公布上半年業績，由於減值損失大減八成，推動純利按年增加74.3%至26.7億元，派中期息每股0.35元，較去年同期增1.2倍。

東亞午市收報12.48元，跌0.5%，股息率4.7厘。

東亞期內淨利息收入表現疲弱，按年倒退近一成，報55.2億元，集團表示，在長期低利率環境下，淨息差由1.59%收窄至1.38%，又指雖然當前的低息環境對經營環境構成挑戰，但集團主要市場的淨息差正趨於穩定。

另外，服務費及佣金收入淨額升7.3%至15.4億元，其中投資產品銷售、保單銷售、證券經紀的佣金收入淨額均錄得增長，而信用卡和貿易融資佣金收入淨額則下跌，

東亞中國於上半年扭虧為盈，錄得淨溢利2.8億元，而去年同期錄得淨虧損4.7億元。集團指，東亞中國將繼續開拓綠色能源、汽車、醫療保健，以及科技、媒體與電訊等新興支柱產業的商機。

料短期內不會加息

展望未來，集團認為，儘管小型企業受到經濟衰退的沉重打擊，但消費市場正在逐漸回暖。隨著經濟復甦，信貸質素亦逐漸有所改善，而消費者開支上升，以及在基建及人才方面的投資增加，均會帶來通脹壓力，但集團預計短期內利息不會上升。

總括而言，集團對主要市場的前景保持審慎樂觀，預計今年下半年的經濟活動及就業情況將有所改善。

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