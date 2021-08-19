報告：蘋果產品鐫刻服務　香港禁逾500個敏感字眼　僅次於中國

▲ 多倫多大學旗下的Citizen Lab發表報告，分析蘋果在6個國家及地區的敏感字眼審查政策。（蘋果網站截圖）

蘋果（Apple）近年為旗下產品加設鐫刻服務，用戶可在產品外殼刻上自訂文字。最近加拿大多倫多大學旗下的Citizen Lab發表報告，分析蘋果在6個國家及地區的敏感字眼審查政策，發現香港有542個，排名第2。

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Citizen Lab研究蘋果在中國、香港、台灣、日本、加拿大及美國的「敏感字眼」，發現有 1,105 組規則，例如色情、不雅用語，當中亦有政治相關字眼。首3名最多過濾字眼的分別是中國（1,045個）、香港（524個）及台灣（397個）。

Citizen Lab的報告指出，蘋果在中國的敏感字眼牽涉廣泛的政治內容，例如領袖、政治制度、宗教及民主人權等。不過該報告認為，蘋果在敏感字眼審查政策缺乏統一標準，公開文件也沒有解釋「禁用字」的審查標準。它又稱，中國有多達10幾個「張姓」名字被禁用，都不是政治人物，Citizen Lab質疑蘋果沒有充分理解自己的審查內容。

蘋果負責私隱相關業務負責人Jane Horvath回應Citizen Lab報告，鐫刻服務的規則是由蘋果決定，沒有第三方或政府機構參與。審查均由團隊評估當地法律、文化敏感性而決定，希望可確保符合當地法律、文化，並尊重各地政府。

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責任編輯：葉泳珊