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【中概股風暴】美證交會收緊審核申請上市中概股　據報增逾20多條額外問題

股市 11:50 2021/08/19

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【中概股風暴】美證交會收緊審核申請上市中概股　據報增逾20多條額外問題

自滴滴出行（美：DIDI）上市不足一周惹內地重手監管，美國上市的中概股至今表現大幅跑輸美股。美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler本周明言，中國企業赴美上市時需披露更多詳細信息。外電引述消息指，SEC對正申請美國上市的中概股提出更詳細問題，至少較一個月前多出20條問題。

彭博社引述消息指，SEC新增問題不少集中在可變利益實體（VIE）架構，要求公司量化母公司與其他實體之間的轉移及分紅，交代各實體之間的結餘和稅務影響，也需要披露更多政治和監管風險。

Gensler本周在Twitter上載影片，直言美國投資者對中概股很多地方並不了解，已要求SEC工作人員「暫停」放行中國公司使用空殼公司作IPO，並希望投資者能獲得更多信息。

美證交會暫停審批內地企業借殼上市申請，可見【下一頁】

滴滴出行事件後，已有多家原目標在美國上市的中國企業暫緩計劃，甚至轉移至部署香港上市，惟近期港股科技股市況甚差，中國企業上市進程料放慢。

彭博引述對沖基金Marshall Wace聯合創始人Paul Marshall稱，即使中國當局試圖限制監管行動的破壞性，但整頓科技和教育行業的措施已經令投資者感到反感。Marshall預測，未來中國公司上市地點可能主要局限於內地市場。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

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記者：麥德銘

美股 中國概念股 IPO 滴滴出行 教育行業 對沖基金

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