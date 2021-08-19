【有相睇】鍾情海景　兩內地生合租啟德樓　每月平均月租1.02萬

為準備新學年開學，近日屢有內地生透過視像睇樓，而屯馬綫開通後，除了傳統的大圍、沙田受歡迎，啟德區也成為新選。近日有內地生視像睇樓，因鍾情啟德龍譽的景觀，即以2.05萬元與人合租單位，並一次過預繳半年租金，即逾12.3萬元。

香港置業胡耀才說，龍譽1A座中層B室，兩房間隔，向南望開揚海景，實用面積約538平方呎，業主以約2.15萬元放租1個月後，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以2.05萬元租出，實用呎租約38.1元。據悉，新租客為兩名內地生，心儀單位享開揚海景，在僅睇相及睇片情況下即決定承租。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

從代理提供相片可見，由於該盤入伙不久，所以十分新淨，亦有基本傢具。資料顯示，業主於2017年4月以約1,191.2萬元購入上述單位，以目前月租2.05萬元計，租金回報率約2.1厘。

同場加映: 【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機