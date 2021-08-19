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【有相睇】鍾情海景　兩內地生合租啟德樓　每月平均月租1.02萬

股樓投資 15:05 2021/08/19

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為準備新學年開學，近日屢有內地生透過視像睇樓，而屯馬綫開通後，除了傳統的大圍、沙田受歡迎，啟德區也成為新選。近日有內地生視像睇樓，因鍾情啟德龍譽的景觀，即以2.05萬元與人合租單位，並一次過預繳半年租金，即逾12.3萬元。

香港置業胡耀才說，龍譽1A座中層B室，兩房間隔，向南望開揚海景，實用面積約538平方呎，業主以約2.15萬元放租1個月後，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以2.05萬元租出，實用呎租約38.1元。據悉，新租客為兩名內地生，心儀單位享開揚海景，在僅睇相及睇片情況下即決定承租。

    點擊圖片放大
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從代理提供相片可見，由於該盤入伙不久，所以十分新淨，亦有基本傢具。資料顯示，業主於2017年4月以約1,191.2萬元購入上述單位，以目前月租2.05萬元計，租金回報率約2.1厘。

同場加映: 【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯馬綫 啟德 香港置業 龍譽

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