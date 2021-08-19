  • 28°C
香港時間 : 2021819日 (四) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET午市精點】恒指曾急跌逾500點 科企龍頭要共同富裕（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/19

分享：

港股今早低開79點後跌勢未止，早段最多跌519點，低見25348點。市場憂慮美聯儲局提早收水，加上內地放風「共同富裕」新理念，港股跌勢一浪低於一浪，中午恒指收報25425點，跌441點，跌幅達1.7%，半日成交更顯著增多至822億元。騰訊 （00700） 績後被多間大行下調目標價，美團 （03690） 半日跌過5%，阿里巴巴 （09988） 續創上市新低，港股持續弱勢，科網巨企面對監管外，新理念又如何解讀？獨立股評人「股領袖」為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3036691

Time code

00：12 - 港股市況速報
01：10 - 港股市況分析 跌勢未止仍看淡
05：30 - 股票分析：騰訊 （00700） 績後 大行唱淡
11：37 - 國資委發聲適時組建新央企和新產業 不利新經濟股？
16：10 - 股票推介：太平洋航運 （02343）
18：13 - 港股早市速報

**

重溫今早《ET開市直擊》足本版（點擊↓）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　
01：25 - 美股外圍市況速覽
03：17 - 沈慶洪：澳洲現狀速報
04：28 - 美國聯儲局促減買債規模解讀
07：33 - 港股上日市況速報＋北水盤路
08：38 - 港股結束四連跌惟未守二萬六　後市如何分析
11：00 - 騰訊 （00700） 業績解讀
13：24 - 騰訊 （00700） 股價前景分析
17：46 - 吉利 （00175） 業績解讀＋股價前景分析
22：48 - 績優股推介：招商銀行 （03968）
23：40 - 績優股推介：友邦 （01299）
24：28 - 港股開市前市況速報
26：42 - ET個股推介：海豐國際 （01308）
27：42 - 股票分析：建設銀行 （00939） 股價前景
29：02 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景
30：20 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景
31：33 - 股票分析：中國生物製藥 （01171） 股價前景
33：05 - 股票分析：中海油 （00883） 股價前景
34：30 - 股票分析：創科 （00669） 股價前景
36：50 - 股票分析：煤氣 （00003） 股價前景
38：25 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景
39：31 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景
41：23 - 股票分析：長汽 （02333） 股價前景
42：48 - 股票分析：ASM太平洋 （00522） 股價前景
44：24 - 澳洲樓價+澳元走勢分析
47：50 - 港股開市後市況速報
50：10 - 股票分析：金蝶國際 （00268） 股價前景
51：42 - 財經日誌提提你

 

欄名 : ET午市精點

最新專欄文章 更多

【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？（附Time Code）
2021/08/18
【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？（附Time Code）
【ET午市精點】績優藍籌都撐不住　恒指跌穿26000點（附Time Code）
2021/08/17
【ET午市精點】績優藍籌都撐不住　恒指跌穿26000點（附Time Code）
【ET午市精點】恒指跌逾200點 內地7月經濟數據全遜預期（附Time code）
2021/08/16
【ET午市精點】恒指跌逾200點 內地7月經濟數據全遜預期（附Time code）
【ET午市精點】恒指失守10天線　績優股李寧都要跌（附Time Code）
2021/08/13
【ET午市精點】恒指失守10天線　績優股李寧都要跌（附Time Code）
【ET午市精點】恒指半日窄幅上落 廿天線好淡爭持（附Time Code）
2021/08/12
【ET午市精點】恒指半日窄幅上落 廿天線好淡爭持（附Time Code）
港股 股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【萬洲內鬥】萬洲「太子爺」指父無申報利益　萬洲：指控失實
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%