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換走塔利班旗幟遭槍擊 阿富汗最少3人死

環球社會熱點 11:56 2021/08/19

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塔利班時隔20年重新於阿富汗掌權，入城後在各處掛上塔利班旗幟。阿富汗東部有民眾希望沿用原本的阿富汗國旗，因換走塔利班旗幟遭到槍擊。衝突最少造成3人死亡及多人受傷。

槍擊片段

事發於周三（18日），現場位於阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad），距離首都喀布爾（Kabul）115公里。阿富汗媒體於Twitter上發布影片，顯示有人在當地一個廣場向人群開槍，導致民眾四散，其中有人手執阿富汗政府旗幟。

事件中最少3人死亡及12人受傷。初步報告顯示，當地民眾拆除1個迴旋處懸掛的塔利班旗幟，用阿富汗政府3色旗代替，並因而遇襲。

否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂 【下一頁】

英國於1919年8月19日正式承認阿富汗獨立，賈拉拉巴德自此起每年8月19日都會舉行慶祝活動。

賈拉拉巴德部分示威情況

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半島電視台聲稱開槍者來自塔利班，但塔利班尚未發表聲明回應賈拉拉巴德槍擊案。是次並非類似換旗衝突事件首次發生，距離賈拉拉巴德7小時車程的霍斯特（Khost）早前亦有類似抗議。Twitter流傳的另一段示威片段中，顯示附近民眾為手持阿富汗國旗的示威者打氣。

示威片段

塔利班自周日（15日）奪得喀布爾控制權而來，一直於各地拆走阿富汗政府旗幟，並用塔利班旗代替。目前塔利班旗已懸掛在阿富汗各地主要建築物上，但有人本周稍早時攝得，喀布爾總統府頂及機場仍懸掛阿富汗國旗。

責任編輯：李俊儀

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