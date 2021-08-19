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【新股IPO】傳內地人工智能公司依圖科技擬赴港上市　集資約40億美元

新股IPO 12:03 2021/08/19

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據報內地人工智能公司依圖科技（Yitu Technology）擬最快今年內赴港上市。

外電報道，據報內地人工智能公司依圖科技（Yitu Technology）擬最快今年內赴港上市，集資約40億美元（折合約港幣311.6億港元）。

商湯科技擬未來數周在港遞交上市申請，詳見﹕【下一頁】

報道指，依圖科技曾申請於上海科創版上市，但消息人士稱，經過漫長的審查程序後，上月監管機構駁回其上市申請，最終令公司轉而決定在香港上市。不過報道亦引述消息人士指，董事會尚未完全排除在上海科創版上市的可能性。

公司網站顯示，依圖科技在2012年由朱瓏成立，其聯合創始人林晨曦為阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲前技術總監。

翻查過去新聞，依圖科技在2019年時，曾被美國商務部工業安全局列入制裁名單，（Department of Commerce，Bureau of Industry and Security，BIS），當時美國指責他們牽涉到侵犯新疆穆斯林少數民族的人權行為。

另外，同為人工智能企業，近期亦有上市傳聞的商湯科技（Sensetime Technology）亦在名單之內。

特朗普將8家中資科企列入黑名單，詳見﹕【下一頁】

依圖科技被列入美國商務部旗下工業安全局（Department of Commerce，Bureau of Industry and Security，BIS）黑名單。

近期亦有上市傳聞的商湯科技亦在名單之內。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 香港 新經濟股 IPO
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