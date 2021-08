【新股IPO】傳內地人工智能公司依圖科技擬赴港上市　集資約312億元

▲ 據報內地人工智能公司依圖科技(Yitu Technology)擬最快今年內赴港上市。

外電報道,據報內地人工智能公司依圖科技(Yitu Technology)擬最快今年內赴港上市,集資約40億美元(折合約港幣312億港元)。報道指,依圖科技曾申請於上海科創版上市,但消息人士稱,經過漫長的審查程序後,上月監管機構駁回其上市申請,最終令公司轉而決定在香港上市。不過報道亦引述消息人士指,董事會尚未完全排除在上海科創版上市的可能性。

公司網站顯示,依圖科技在2012年由朱瓏成立,其聯合創始人林晨曦為阿里巴巴 (09988) 旗下阿里雲前技術總監。

翻查過去新聞,依圖科技在2019年時,曾被美國商務部工業安全局列入制裁名單,(Department of Commerce,Bureau of Industry and Security,BIS),當時美國指責他們牽涉到侵犯新疆穆斯林少數民族的人權行為。

另外,同為人工智能企業,近期亦有上市傳聞的商湯科技(Sensetime Technology)亦在名單之內。

▲ 依圖科技被列入美國商務部旗下工業安全局(Department of Commerce,Bureau of Industry and Security,BIS)黑名單。

▲ 近期亦有上市傳聞的商湯科技亦在名單之內。

