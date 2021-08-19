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【Google出錯】Google「新聞搜尋」部分縮圖無法顯示　官方證實系統錯誤

科技 11:32 2021/08/19

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昨（18日）晚起，Google的「新聞搜尋」功能出現錯誤，部分縮圖無法顯示。

Google匯集了世界各地的新聞來源，透過輸入關鍵字就可以瀏覽最熱門的新聞內容。惟昨（18日）晚起，Google的「新聞搜尋」功能出現錯誤，部分縮圖無法顯示。Google搜尋發言人也承認出現系統錯誤，並稱正盡力搶修中。

【Google侵權】涉侵犯Sonos專利　Google多款產品或遭禁售

【串流遊戲】訂閱YouTube Premium　免費試用Stadia Pro 3個月

過往用戶在瀏覽Google新聞時，除了可看到文章標題，也可以在右方看到新聞的縮圖。惟目前部分新聞的縮圖變成純色圖片，或變成模糊的圖片。記者也嘗試輸入不同關鍵字搜尋新聞，包括：「Google」、「Apple」或「HKET」都會發現部分縮圖變成純色圖片。

    點擊圖片放大
    +2

Google搜尋發言人Danny Sullivan隨後也在Twitter上表示，並非新聞發布者的錯誤，而是Google系統出現問題，令用戶不便深感抱歉。Sullivan也強調，Google正在了解是次事故原因，而且正在努力修復。

Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格

責任編輯：曾曉汶

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