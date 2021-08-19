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【有相睇】前亞洲樓王淪銀主盤　原業主為海航集團

股樓投資 14:48 2021/08/19

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西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，於6年前由海航或相關人士以逾4.33億元購入，但現成為銀主盤，並於近日遭接管人委託代理招標出售，而這單位相信是歷來價值最高的住宅銀主盤。值得留意的是，天匯於2015及2017年兩度創下亞洲的分層豪宅呎價紀錄，曾有「亞洲樓王」的稱號。

第一太平戴維斯指，早前獲接管人委託推出天匯45樓A室複式單位招標，單位實用面積逾4,600平方呎，屬四房四套附設多用途平台設計，全屋附裝修，截標日期為2021年9月27日（星期一）正午12時。

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該行稱，據差餉物業估價署私宅售價指數顯示，現時的住宅市場較6年前升幅已達約31%，而近期豪宅市場暢旺，參考近期成交價，同級數的波老道特色戶實呎高達13.6萬元，平均實呎高達13萬元。不過，市場人士透露，單位市值為4.45億元，與6年前海航之購入價相比，僅高不足3%。

同場加映: 【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 天匯 銀主盤 第一太平戴維斯

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