【滙豐HSBC】滙豐主席杜嘉祺：中美聯繫非常強大　事態未發展至需要靠邊站的地步

▲ 滙豐HSBC杜嘉祺表示，對香港及其未來充滿信心

滙豐HSBC （00005） 主席杜嘉祺（Mark Tucker）在港完成3周隔離後，在港出席金融學院活動時表示，「中美關係正在轉向一個新狀況，雙方的聯繫非常強大，我不認為事態會發展至需要選擇靠邊站的地步」，即使地緣政治緊張關係升溫，中國機遇大得不能忽視（too big to ignore）。

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中國收緊對私營企業赴海外上市的限制，及後美國證交會（SE）主席Gary Gensler早前警告投資中資股的風險，並稱會要求SEC職員暫停審批中資股的殼股上市申請，令中美緊張關升溫。市場認為，若美國暫停審批中資股的申請，中資股將會轉到香港上市，香港將是受惠者。

滙豐早前在Linkedin發帖，杜嘉祺在活動中表示，對香港及其未來充滿信心，滙豐充分意識到挑戰，並會繼續「重返亞洲（Pivot to Asia）」的策略。

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