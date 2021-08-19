【恒生科指】恒生科指創新低　快手1024七連跌失守70元、有成份股逆市升逾1成

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【業績】SOHO中國上半年純利按年增67%、不派息
恒生科技指數創新低，快手 （01024） 股價再創歷史新低。快手周四（19日）低開1%後失守70元關，曾低見67.5元。快手半日跌2.5%至69元，成交4億元。以現價計，快手7日已累跌17.5%，最新市值為2883億元。
恒生科技指數今日早市低見6102點，為正式發布以來新低，快手以外，阿里巴巴 （09988） 也創回港上市後新低，最新報165.2元，跌3.7%。同系阿里健康 （00241） 也跌3%。
阿里巴巴股價再破底 逾千買盤165元低位排隊撈貨，可見【下一頁】
其他跌幅明顯成份股包括聯想集團 （00992） 、美團 （03690） ，兩者齊跌逾5%，為半日表現最差恒生科指成份股。
周三（18日）剛公佈業績的騰訊 （00700） 高開低走，半日跌0.9%，現報432元，成交達101億元。
半日表現最好的是金蝶國際 （00268） ，半日大升13%。
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編輯﹕賴奕羚