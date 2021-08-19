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【恒生科指】恒生科指創新低　快手七連跌再插7%、美團曾瀉8%

股市 16:26 2021/08/19

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快手1024七連跌失守70元

恒生科技指數創新低，快手 （01024） 股價再創歷史新低。快手周四（19日）低開1%後失守70元關，午後跌幅加劇。快手股價收報65.75元，跌幅擴大至逾7%，成交逾12億元。快手最新市值2735億元。

恒生科技指數收報6044點，再創上市以來新低，跌2.9%。快手以外，阿里巴巴 （09988） 也創回港上市後新低，收報162.1元，跌5.5%。同系阿里健康 （00241） 也跌2.9%。

阿里巴巴股價再破底 逾千買盤165元低位排隊撈貨，可見【下一頁】

美團 （03690） 曾跌逾8%，收報202.6元，成交76億元。

周三（18日）剛公佈業績的騰訊 （00700） 高開低走，午後跌幅擴大，收跌3.4%，報421.2元，創52周新低，成交達220億元。

恒生科指半日表現最好的成份股是金蝶國際 （00268） ，半日大升13%，午後升幅收窄，收升8.4%，報24元。

【業績｜SaaS股】金蝶國際半年多蝕一成、雲業務收入漲55%

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編輯﹕賴奕羚

港股 阿里巴巴－SW（09988） 金蝶國際（00268） 阿里健康（00241） 聯想集團（00992） 新經濟股 快手—W（01024）

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