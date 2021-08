否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂

▲ 拜登稱美國撤軍阿富汗無可避免會發生混亂。

塔利班重掌阿富汗,美國總統拜登撤軍阿富汗的決定備受爭議。拜登周三(18日)接受美媒採訪時,否認美國撤軍阿富汗行動的判斷失敗,更稱美國撤軍阿富汗無可避免會發生混亂。

美國本來預計阿富汗政府可再堅守90日,但塔利班卻極速接管阿富汗,令外界質疑美國情報機關判斷失誤。

拜登(Joe Biden)接受美國廣播公司(ABC)訪問。ABC主持斯特凡諾普洛斯(George Stephanopoulos)詢問拜登,他認為美國是否在情報、計劃、執行或判斷上失敗,導致阿富汗陷入混亂。

拜登否認失敗,表示撤軍阿富汗是個簡單的抉擇。拜登指阿富汗政府領袖乘坐飛機逃至他國,30萬經美國訓練的阿富汗政府軍更迅速敗走,因此美軍需要撤離。他表示問題只在於,美國會否將撤離限期延長至9月1日,或增兵到當地支援撤僑。

特凡諾普洛斯再問拜登,他是否認為美國撤軍的處理方式已是最好,並在執行方面沒有錯誤。

拜登稱想不出有哪個撤軍方式,可讓美軍在毫無混亂的情況下全身而退,更兩次強調他「不知道(上述情況)如何能發生。」(don't know how that happened.)

美國周二(17日)稱已成功安排3,200撤離阿富汗,包括所有美國大使館人員。拜登在訪問中強調,美軍直至確保所有美國人安全離開阿富汗才會撤離當地。

