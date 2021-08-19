否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂

▲ 拜登稱美國撤軍阿富汗無可避免會發生混亂。

塔利班重掌阿富汗，美國總統拜登撤軍阿富汗的決定備受爭議。拜登周三（18日）接受美媒採訪時，否認美國撤軍阿富汗行動的判斷失敗，更稱美國撤軍阿富汗無可避免會發生混亂。

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美國本來預計阿富汗政府可再堅守90日，但塔利班卻極速接管阿富汗，令外界質疑美國情報機關判斷失誤。

拜登（Joe Biden）接受美國廣播公司（ABC）訪問。ABC主持斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）詢問拜登，他認為美國是否在情報、計劃、執行或判斷上失敗，導致阿富汗陷入混亂。

拜登否認失敗，表示撤軍阿富汗是個簡單的抉擇。拜登指阿富汗政府領袖乘坐飛機逃至他國，30萬經美國訓練的阿富汗政府軍更迅速敗走，因此美軍需要撤離。他表示問題只在於，美國會否將撤離限期延長至9月1日，或增兵到當地支援撤僑。

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特凡諾普洛斯再問拜登，他是否認為美國撤軍的處理方式已是最好，並在執行方面沒有錯誤。

拜登稱想不出有哪個撤軍方式，可讓美軍在毫無混亂的情況下全身而退，更兩次強調他「不知道（上述情況）如何能發生。」（don't know how that happened.）

美國周二（17日）稱已成功安排3,200撤離阿富汗，包括所有美國大使館人員。拜登在訪問中強調，美軍直至確保所有美國人安全離開阿富汗才會撤離當地。

責任編輯：鄭錦玲