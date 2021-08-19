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【共同富裕】官媒頭版：建議適時開徵房產稅試驗　多隻內房跌逾3%

股市 11:04 2021/08/19

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官媒經濟日報頭版文章提到要推動開徵房產稅

國家主席習近平近期多次提及「共同富裕」理念，促進「三次分配」，國務院主管中國《經濟日報》今日頭版以《建設收入分配制度改革試驗區助推共同富裕》為題，適時開徵財產稅，如房產稅、遺產贈予稅等。內房股今早表現疲弱。

主要內房股紛紛報跌，龍光 （03380） 及龍湖 （00960） 分別跌4.7%及4.1%，報9.14元及36.05元，成交分別為1020萬元及7420萬元；恒大 （03333） 亦挫4.2%至5.03元，報1.07億元。中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、融創中國 （01918） 均跌逾3%。

《經濟日報》頭版報道指，長期以來，收入分配存在諸多問題和矛盾，收入分配差距大，成為制約共同富裕進程的掣肘。

早前中共中央、國務院印發《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》，對浙江省加強收入分配制度改革、縮小收入差距提出了具體意見建議，特別是賦予浙江建設「收入分配制度改革試驗區」的任務。

意見提到，整體而言居民稅負水平不低，建議在減免其他稅種或降低稅率前提下，適時開徵財產稅（如房產稅、遺產贈予稅等），調節高收入群體收入（包括灰色收入、壟斷部門高收入），要繼續加強國有企業高管「限薪」制度。

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港股 民企內房股 中國海外發展（00688） 中國恒大（03333） 龍湖集團（00960） 龍光集團（03380） 財產稅 中共中央政治局 融創中國（01918） 華潤置地（01109）

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