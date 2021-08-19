【共同富裕】騰訊投500億元啟動共同富裕計劃　習近平近期多次提及（附短片）

▲ 【共同富裕】騰訊投500億元啟動共同富裕計劃 習近平近期多次提及

中共總書記習近平近期多次重新引用毛澤東「共同富裕」理念，要求調節過高收入，內地市值最大企業－騰訊 （00700） 周三晚即宣布，投入500億元（人民幣，下同）啟動「共同富裕專項計劃」。騰訊明言做法是對國家戰略的「積極響應」，發揮企業在「三次分配」的主觀能動性。

騰訊表示，共同富裕專項計劃利用騰訊數碼和科技能力，投入鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域。

習近平周二主持中央財經委員會第十次會議明確表示，再度提及要分階段促進共同富裕，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。

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騰訊今年較早前已投入500億元人民幣作為「可持續社會價值創新」，最新投入額外500億元，形容兩筆資金「一個著眼未來，一個立足當下」。

騰訊稱，首筆資金支持未來和未知探索，著眼於基礎科學、教育創新、碳中和、FEW（食物、能源與水）、養老科技和公益數字化等領域的前瞻性探索，令中國可持續長遠發展。第二筆資金投向社會普惠事業，幫後富的領域，長期、持續提供支持。

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編輯：麥德銘