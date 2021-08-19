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【疫市營商】 PayPal取消「先買後付」逾期罰款　不擔心會鼓勵遲交款項

商業 11:05 2021/08/19

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PayPal（美：PYPL）決定將取消先買後付服務顧客遲交款項的逾期罰款。（法新社圖片）

先買後付（Buy Now Pay Later）的購物方式愈來愈普遍，服務商亦愈來愈多。PayPal（美：PYPL）決定將取消先買後付服務顧客遲交款項的逾期罰款，以應對漸趨緊張的市場競爭。

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PayPal的新措施將適用於美國、英國及法國市場，預計將於10月生效。而PayPal早前於德國及澳洲亦已取消逾期罰款。

PayPal去年推出先買後付服務，該企Global Pay Later Products副總裁Greg Lisiewski接受傳媒訪問時表示，認為逾期罰款影響顧客體驗。世界各地愈來愈多監管機構留意到快速增長的先買後付服務，正希望確保消費者不會承擔過多債務。

Greg Lisiewski相信，免去逾期罰款，不會變相鼓勵更多用戶逾期還款，但他未有透露目前遲交款項的比率。

先買後付服務讓消費者購物時，可以分期付款。疫情下網上購物盛行，加速先買後付產業的發展。服務供應商的營運模式各有不同，有些會向商家受取費用，又有另一些向顧客收取利息或逾期還款。

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責任編輯：葉泳珊

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