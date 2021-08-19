【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低

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【業績│地產股】嘉里建設半年基礎溢利增1.1倍、中期息連特別息2.7元 全日逆市抽升6%
科技股近期受壓，阿里巴巴 （09988） 股價今早創上市後新低，午後跌幅加劇。投資者早市已開始趁機撈底阿里巴巴，早上曾有逾1000個買盤於165元排隊買貨，惟阿里巴巴今早插穿165元，買盤全數沖散。阿里巴巴午後跌幅擴大至逾6%，投資者再於160元排出逾千買盤。
阿里巴巴全日低見160.3元，收市報162.1元，跌5.5%，為香港上市以來收市低，成交近75億元。阿里巴巴最新市值34,780億元。
早上10時43分，阿里巴巴於165元上市後低位合共排出1100個買盤，涉48.5萬股或8000萬元。
截至早上11時13分，阿里巴巴165元的買盤增加至1400個，涉57.1萬股，惟阿里巴巴最新跌穿165元水平，低見164.8元，1400個買盤全數沖散。
阿里巴巴午後跌幅擴大至6%，低見160.3元新低。下午3時39分，投資者再於160元價位排出1400個買盤，涉77.5萬股。
受內地加強監管科企拖累，阿里巴巴股價今年以來累跌近三成，上月失守176元招股價。
恒生科指創新低 快手七連跌再插7%，可見【下一頁】
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責任編輯︰梁浩碩