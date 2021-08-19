兩大保險菁英力作 實現「銷售之王」的「炫美人生」

認識自己 事半功倍

Henry和Chris既是英國保誠的菁英領袖，同時亦是「同門師兄妹」，二人均向個人指導及潛能開發導師兼「炫式NLP」創辦人李炫華碩士拜師，利用NLP的知識來擴闊個人視野、拓展事業高峰。他們這次出版的書籍《「炫」美人生》和《一樣米養百樣Sales——人人都是銷售之王》便是二人學有所成、學以致用的結晶，尤其是Chris在《一樣米養百樣Sales——人人都是銷售之王》中舉例豐富周詳，利用生動活潑的文字和生活化例子，深入淺出地說明銷售行業背後完整的銷售架構、實用的銷售理念及技巧，讓讀者輕易明白行之有效的銷售之道，齊齊朝著成功道路與富裕人生出發。

「學習NLP之後，自己的業績和生活均有所提升。過去一年銷售行業遇到不少挑戰，因此我希望藉著本書回饋業界、同事及一眾銷售行業從業員，讓大家都能掌握令事業精進的技巧。」Chris以保險工作為例，她說確有一些從業員憑藉優秀的說話技巧促成銷售，但也有不擅交際與辭令的從業員，因著嚴謹認真的工作態度和詳盡仔細的分析，同樣可以為客戶增值，成為業內出色的保險代理。



這就是「炫式NLP」的精髓，Chris指出NLP令她明白到從事銷售工作，甚麼性格都不是問題，最重要是了解自己是個怎樣的人，從而發掘自己的長處與優勢、摸索出適合自己的銷售方式，「做自己的最好，做最好的自己」，工作自然能事半功倍。「新書銷量比我預期中要好，感謝所有到場支持我的人，有機會也想將自己所學跟更多人分享。」簽書會當天Chris被一眾親友及「粉絲」簇擁，不少人都跟她說讀她的書得著甚多，尤其是「疫」境當前，大家更要藉著NLP尋找出路與正能量。

▲ 獲一眾好及「粉絲」捧場，Chris深表感謝。

為生活重框 釋放正能量

說到正能量，Henry分享說學習「炫式NLP」是他事業上的一大轉捩點，而重框（Reframing）更是他書中的一大重點。「人生中有不少東西本來是不具意義的，所謂的意義都是我們自行附加上去、強行演繹而已。李炫華老師教導我們如何利用NLP來重框生活，也就是換個方式來表達信息，藉此給予我們更大的推動力和正能量。例如陰天下雨，彷彿一切都變得晦暗，但只要轉念一想，下雨亦可以代表滋潤萬物，象徵人生重新開始。」Henry以「心態決定一切，熱情感染他人」為信念，希望藉著《「炫」美人生》讓大家學習到重框精神，為每天準備好滿滿的正能量來迎接新挑戰，他更勉勵大家，即使跌倒也不要害怕，站起來，定能再創人生高峰。



加入英國保誠接近25年，Henry既已擢升為資深區域總監，同時亦擔任香港人壽保險從業員協會（保協）副會長一職，為行業發展作出貢獻；時至今天，他更加是一位優秀的「炫式NLP」導師，以生活實踐NLP之餘，更不吝跟大家分享其成功之道。「我曾經歷過人生低潮，學習NLP後更深信世上沒有失敗這回事，只有不斷地學習、不懈地努力，憑藉學習心態，推動力反而更大。另外，要達致成功，亦須認清目標。很多人正是因為沒有目標，因此容易迷路，也多走了冤枉路。」



自大學畢業後便投身保險行業，早在15年前Henry的成功故事已被收錄於英國保誠出版的《成功，可以比天高》成功故事集之中；15年後的今天能夠夢想成真，可以再度執筆書寫自己的人生，Henry坦言這絕對是他完美人生的一部份，心中那份感動和期待實在難以言喻。「專注你想要的成果，感動、感恩、感謝身邊每一個人」，套用他的座右銘，近在咫尺的完美人生，其實我們都能垂手可得。

▲ Henry 感恩家人一直對他支持有加，無論順逆都一起走過。

（資料由客戶提供）