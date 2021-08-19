【港股市況】恒生指數半日跌441點　騰訊績後跌近1%、美團跌半成阿里巴巴再破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局公布議息紀錄，官員們討論年內減買債，道指跌382點，港股今早承接跌勢，恒生指數開報25787點，跌79點，其後走勢反幅向下，曾跌逾500點，恒生指數半日跌441點，報25425點，成交822.9億元。恒生科技指數跌1.4%，報6141點。。科技股下跌，騰訊 （00700） 績後跌近1%；美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%破底，車股逆市升。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：03】傳內地人工智能公司依圖科技擬赴港上市 集資約40億美元

【12：00】恒生指數半日跌441點，報25425點，成交822.9億元。恒生科技指數跌1.4%，報6141點。。科技股下跌，騰訊 （00700） 績後跌近1%；美團 （03690） 跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%破底，車股逆市升。

【11：49】南方通信 （01617） 升逾三成，高見0.29元，暫為升幅最大股份。

【11：41】恒指中午收市前跌約490點，報25376點；科指跌1.7%，報6118點。

【11：31】內地股市個別發展，上證半日跌0.7%；深證升近0.1%；創業板指升0.7%。

【11：21】滙豐 （00005） 股價隨市向下，跌逾1%，低見42.15元。

【滙豐HSBC】滙豐主席杜嘉祺：中美聯繫非常強大 事態未發展至需要靠邊站的地步

【11：16】恒指跌約500點，報25361點。

【11：07】恒大系下跌，其中恒大汽車 （00708） 跌一成；恒大 （03333） 跌逾4%，破底低見5.01元；恒大物業 （06666） 亦跌逾4%。

【11：07】官媒頭版：適時開徵房產稅試驗 多隻內房跌逾3%

【11：04】美團 （03690） 最新跌6%，低見205元，成交25.8億元。

【11：01】騰訊 （00700） 最新跌0.1%。

【共同富裕】騰訊投500億元啟動共同富裕計劃 習近平近期多次提及

【10：57】大市最新跌近400點，報25470點，跌396點。科指跌1.2%，報6151點。

【10：57】澳門第二季旅客按季增25.9% 非博彩總消費按季升近16%

【10：52】阿里巴巴股價再破底 逾千買盤165元低位排隊撈貨

【10：32】現代牙科 （03600） 連日造好，股價今早再逆市升逾8%，破頂高見10.42元。

【10：29】騰訊 （00700） 最新轉跌，報435.8元，跌近0.1%。

【10：28】大市最新跌逾400點，美團 （03690） 拖累，股價跌逾5%，低見206.2元。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見165元，兩股已合共拖位大市約160點。

【10：18】美團 （03690） 曾跌逾4%低見209元，最新仍跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，破底低見165.7元；小米 （01810） 跌1%。

【10：09】恒安 （01044） 股價再跌半成，破底低見41.05元。恒安昨日中午公布上半年少賺18%至18.6億元人民幣，料下半年毛利率仍受壓。

【10：06】中移動 （00941） 逆市升0.8%，高見52.25元。中移動發公告指，已向中證監提交包括A股招股書在內的申請材料，並於近日收到證監會對公司提交的申請開出受理單。

【中移動回A】中移動：中證監已受理A股上市申請資料 擬公開發行不超過9.65億A股

【10：02】快手科技 （01024） 跌逾4%，低見67.7元再創上市後新低。

【10：00】恒指跌逾300點，報25552點，跌314點；科指跌1.1%，報6155點。

【09：57】AMTX中，騰訊 （00700） 升幅收窄至0.8%，至於其他股份下跌，其中阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，破底低見166.6元；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾1%。

【09：54】大市最新跌約200點，科指跌0.4%。

【09：50】中國飛鶴 （06186） 績後升逾8%，高見15.44元。中國飛鶴半年純利約37.40億元，按年增35.8%，派中期息每股0.2973元，按年大增1.2倍。

【業績｜乳業股】中國飛鶴上半年多賺36% 中期息倍增至0.2973元

【09：45】汽車股逆市造好，比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 、小鵬汽車 （09868） 升逾2%；長汽 （02333） 、吉利 （00175） 升逾4%；理想汽車 （02015） 升0.2%。

【09：43】新秀麗國際 （01910） 績後升逾11%，高見16.54元。新秀麗上半年虧損約1.43億美元，次季經調整 EBITDA轉虧為盈，錄得盈利1150萬美元。

【業績│零售股】新秀麗上半年蝕1.43億美元 次季經調整EBITDA扭虧為盈

【09：41】港股早段反覆向下，跌幅擴大至約165點，報25702點；科指跌近0.1%，報6222點。

【09：38】金蝶國際 （00268） 上半年虧損約2.48億元人民幣，按年擴大10.8%，股價績後升近一成，高見24.4元。

【業績│SaaS股】金蝶國際上半年多蝕一成 雲業務收入漲55%

【09：33】吉利 （00175） 升半成，高見27.65元。吉利昨日中午公布業績，上半年盈利按年增4%至23.8億元人民幣。

【業績｜汽車】吉利汽車半年多賺4%、全日升3% 完成153萬輛銷售目標機會減低

【09：32】雲鋒金融 （00376） 升逾13%，高見2.47元。雲鋒金融發盈喜，初步估算上半年純利按年增加約321%至約4.59億元。

【馬雲有份】雲鋒金融發盈喜 中期料多賺3.2倍至4.6億元

【09：30】三桶油下跌，中石油 （00857） 跌逾5%；中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【09：28】海鑫 （01850） 復牌低開近18%。海鑫公布，獲聯合要約人以每股0.3333元向其他股東購入75%股權，按例以每股現金0.3334元提出強制性無條件現金要約，折讓約75.1%。

【09：20】恒生指數開報25787點，跌79點。恒生科技指數跌0.3%，報6209點。騰訊 （00700） 績後升逾2%；中生製藥 （01177） 升逾8%；萬洲 （00288） 續跌3%（不斷更新）

【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%

【盈喜盈警】中生製藥料中期純利增長逾5倍 入股科興、聯營公司表現強勁

【09：13】期指開報25755點，跌2點。

【09：07】恒指黑期跌約54點，報25743點；道指期貨升15點，報34976點。

【09：03】新東方︰遵守北京雙減措施、料其他省市做法類似 產生重大不利影響

【07：52】中通快遞第二季淨利潤按年減少12.5%

【07：45】心瑋醫療6609逾23萬人認購 超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報25762點，跌105點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報43.28元，跌0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報445.62元，升9.42元或2.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局公布7月議息紀錄，官員們討論年內減買債，市場憂慮收水提前，道指收報34960點，跌382點或1.1%；標指收報4400點，跌47點或1.1%；納指收報14525點，跌130點或0.9%。

【開市9點半】騰訊ADR重上445關 稍見挾升動力

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責任編輯︰梁浩碩