【港股市況】恒生指數低開79點　騰訊績後升逾2%、萬洲續跌3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局公布議息紀錄，官員們討論年內減買債，道指跌382點，港股今早承接跌勢，恒生指數開報25787點，跌79點。恒生科技指數跌0.3%，報6209點。騰訊 （00700） 績後升逾2%；中生製藥 （01177） 升逾8%；萬洲 （00288） 續跌3%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：33】吉利 （00175） 升半成，高見27.65元。吉利昨日中午公布業績，上半年盈利按年增4%至23.8億元人民幣。

【業績｜汽車】吉利汽車半年多賺4%、全日升3% 完成153萬輛銷售目標機會減低

【09：32】雲鋒金融 （00376） 升逾13%，高見2.47元。雲鋒金融發盈喜，初步估算上半年純利按年增加約321%至約4.59億元。

【馬雲有份】雲鋒金融發盈喜 中期料多賺3.2倍至4.6億元

【09：30】三桶油下跌，中石油 （00857） 跌逾5%；中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【09：28】海鑫 （01850） 復牌低開近18%。海鑫公布，獲聯合要約人以每股0.3333元向其他股東購入75%股權，按例以每股現金0.3334元提出強制性無條件現金要約，折讓約75.1%。

【09：20】恒生指數開報25787點，跌79點。恒生科技指數跌0.3%，報6209點。騰訊 （00700） 績後升逾2%；中生製藥 （01177） 升逾8%；萬洲 （00288） 續跌3%（不斷更新）

【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%

【盈喜盈警】中生製藥料中期純利增長逾5倍 入股科興、聯營公司表現強勁

【09：13】期指開報25755點，跌2點。

【09：07】恒指黑期跌約54點，報25743點；道指期貨升15點，報34976點。

【09：03】新東方︰遵守北京雙減措施、料其他省市做法類似 產生重大不利影響

【07：52】中通快遞第二季淨利潤按年減少12.5%

【07：45】心瑋醫療6609逾23萬人認購 超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報25762點，跌105點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報43.28元，跌0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報445.62元，升9.42元或2.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局公布7月議息紀錄，官員們討論年內減買債，市場憂慮收水提前，道指收報34960點，跌382點或1.1%；標指收報4400點，跌47點或1.1%；納指收報14525點，跌130點或0.9%。

【開市9點半】騰訊ADR重上445關 稍見挾升動力

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責任編輯︰梁浩碩