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評估TIPS

宏觀解讀 08:52 2021/08/19

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美國勞工部上星期公佈了7月消費物價指數（CPI）按月上升0.5%，按年上升5.4%，升幅微高於5.3%的市場預期。而核心CPI則按月上升0.3%，按年上升4.3%，符合市場預期。不管通脹是否暫時性，許多經濟學家對通脹持續感到疑惑，而市場對通脹的恐懼從抗通脹資產需求中可見一斑。

近來，即使是美國抗通脹債券（TIPS）等小眾證券的價格也遠高於面值（導致實際收益率接近歷史低位）。我們觀察到TIPS在某些情況表現良好——通脹於高位和滯脹的狀況下--低利率支持了TIPS的價格上漲。現時，加息臨近但全球經濟增長仍在反彈階段，市場上存在了很多不利因素。因此，投資者應該更全面地了解TIPS，而非僅僅因為它是「抗通脹」。

TIPS是政府抵押證券，期限為5年、10年和30年，每半年派息一次。證券本質上類似於債券，利用指數比率調整本金和派息來匹配通脹率。TIPS是雙向的，在通縮的情況下，本金和息票也可以下調，但到期時則以較高的調整後本金或原來本金贖回，因此給予投資者一定程度的下行保護。

雖然TIPS在抗通脹方面是明確的，但固定利率美國國債（UST）也具有一定程度的通脹保護性。在證券的整個周期內，如果實際CPI通脹平均值高於平衡通脹，投資者最好持有TIPS。相反，如果實際通脹平均值低於平衡率，投資者持有國債會更好。考慮到所有因素，我們認為TIPS是可行的投資，但僅適用於分散投資組合風險或短期策略性的交易，未來幾個月通脹將有機會繼續意外上行。然而，TIPS目前的高估值溢價以及結構性通脹放緩將限制其長期上行的空間。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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