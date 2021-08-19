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【開市9點半】騰訊ADR重上445關　稍見挾升動力

股市 06:55 2021/08/19

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（1）市場對騰訊 （00700） 的業績預期低，當騰訊業績勝預期，近期蜂擁沽空騰訊的資金，即買入騰訊ADR平淡倉走人，以免被挾，騰訊ADR成交額5.5億美元，約達43億港元，不過，挾倉的動力仍不算強，ADR僅升3.7%，收報57.2美元，折算約445.45港元，較港收市價高2.1%。

即睇開市9點半重點：

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【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%

（2）騰訊怎樣看監管，亦是投資界關注的課題，總裁劉熾平預期，針對互聯網的監管是一種全球趨勢，將有更多監管法規出台。

【騰訊業績】騰訊劉熾平：料更多監管法規即將出台　教育行業限制不利廣告業務

（3）原來日前騰訊大股東Naspers進行了大型的股權操作，與其旗下科技投資控股公司Prosus進行換股，各持對方公司約半股權。

【騰訊大股東】交易量過大　騰訊大股東Naspers 拖累南非交易所延遲半日開市

（4）隨着查清賬本，然後出業績，以及引入新的國家資金，華融危機已見緩解，未有債券違約，預期將可正式化解了金融危機的風險。

【華融危機】華融料去年全年虧損1029億人幣　中信、國壽資管等五大戰略投資者入股（第三版）

（5）中國生物製藥 （01177） 受惠科興利潤貢獻，純利料增長5倍。

【盈喜盈警】中生製藥料中期純利增長逾5倍　入股科興、聯營公司表現強勁

（6）飛鶴 （06186） 派中期息每股0.2973元，去年中期息0.1375元，去年使了11億元人民幣派中期息，今年勁使22.1億元人民幣派中期息。

【業績｜乳業股】中國飛鶴上半年多賺36%　派中期息每股0.29元

（7）中移動 （00941） 已向中證監提交申請上市材料。

【中移動回A】中移動：中證監已受理A股上市申請資料　擬公開發行不超過9.65億A股

（8）32%女性認為，增加退休儲蓄最大的障礙，是缺乏理財知識。

【退休調查】富達國際：香港近八成女性財務獨立　僅得四成女性認為投資適合自己

（9）「中銀理財」客中，介乎31歲至45歲的客戶按年增加25%。

【中銀2388】百萬富翁年輕化　中銀理財年輕客升25%、累積財富潛力大

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 儲蓄 ADR 港股ADR 傳統經濟股 新經濟股 騰訊控股（00700） 中國生物製藥（01177）

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