儲局7月議息紀錄顯示　今年或達縮減購債規模門檻

▲ 儲局7月議息紀錄顯示，制定可能在年底縮表計劃。（法新社資料圖片）

美國聯儲局周三發布7月議息會議紀錄顯示，部分官員們表示，聯儲局今年可能會達到縮減購債規模的門檻，一些與會者認為縮減購債決定與加息時機無關。

在此次會議上，聯儲官員投票決定維持短期利率錨定於接近於零的水平，同時對經濟增長速度表示樂觀。

會議紀錄顯示，部分與會者強調，一旦取得進一步的實質性進展，就會放緩資產購買步伐，這一決定將與委員會的新貨幣政策框架完全一致。但官員普遍認為，在實現最大就業和通脹目標方面，進一步取得實質性進展的門檻尚未實現。

幾位與會者還指出，縮減資產購買規模並不等於收緊貨幣政策立場，而只是暗示將以較慢的速度提供額外的貨幣寬鬆政策。一些與會者認為縮減購債決定與加息時機無關。

一些與會者表達了對保持高度寬鬆的金融環境，可能會導致金融系統風險進一步增加的擔憂。幾位與會者仍對通脹的中期前景和通脹再次出現重大下行壓力的可能性表示擔憂。

與會者還表示，最近的通脹數據受到供應瓶頸和勞動力短缺的影響，很可能是暫時的。其他一些與會者強調，近期的高通脹數據在很大程度上，是由少數類別的價格上漲推動的。

部分與會者指出，一些平均通脹指標已經或即將超過委員會2%的目標。

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編輯：李勝君

