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【美國縮表】聯儲局7月議息紀錄：部分官員指今年開始減買債是合適決定　對經濟增長樂觀

宏觀解讀 10:44 2021/08/19

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聯儲局7月議息紀錄顯示，部分聯儲局官員表示，聯儲局今年可能會達到縮減買債的門檻

美國聯儲局周三發布的7月份議息會議紀錄顯示，部分聯儲局官員表示，聯儲局今年可能會達到縮減買債的門檻，但縮減買債的決定與潛在加息的時機無關，但亦有部分人傾向再觀察，留待明年初才開始減買債。儲局官員在7月的會議中，決定將利率維持於接近於零的水平，並對經濟增長速度表示樂觀。

鮑威爾指尚未確定變種病毒會否影響經濟復甦，詳見【下一頁】

會議紀錄指，「大部分參與者都覺得經濟按照他們預期般發展，因此今年開始縮減買債是合適的決定」，目前經濟已符合通脹目標，職位增長則接近滿意的程度，但就業市場仍遠未達至聯儲局可以考慮加息的標準。

會議紀錄又顯示，儲局官員認為，經濟前景不確定性仍高，Delta變種病毒株帶來挑戰，通脹亦是另一問題，部分參與者覺得通脹有進一步升溫的風險，而且這種被標籤為過渡性通脹的持續時間，或較市場估計更長，因此在近期的高通脹數據下，應該開始縮減買債。不過，有部分儲局官員覺得，若疫情持續降溫，通脹將會回落。

聯儲局官員早前已多次強調，只有完成縮減買債的計劃，儲局資產負債表不再擴張，當局才會考慮加息。

相關文章：【美國縮表】美銀基金經理調查：28%料聯儲局於Jackson Hole年會透露減買債部署

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編輯：李勝君
 

經濟 貨幣政策 債券 美股 議息 縮表 美國聯儲局 美國

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