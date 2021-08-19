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【儲局官員】布拉德傾向明年首季縮表 稱明冬加息「合乎邏輯的時機」

股市 01:15 2021/08/19

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美國聖路易斯儲行行長布拉德，傾向於明年一季度縮減購債，四季度上調利率。（法新社資料圖片）

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（ James Bullard ）表示，美國經濟朝着聯儲局的就業和物價穩定目標取得了很大進展 。鑑於預期持續的就業增長和強勁的通脹， 2022年第四季度是加息的「合乎邏輯的時機」 。他傾向於在明年第一季度削減資產購買規模，認為這將給聯邦公開市場委員會提供更多選擇。 

布拉德預計美國2021年GDP增長率為6%至7%，2022年增長4％ 。預計PCE通脹率在2022年將保持在2.5%以上，且可能更高 。並預計到2022年底，通脹可能高於儲局願意承認的水平 。

就業市場方面，他表示，可能在2022年3月之前看到就業達到疫情前水平，但勞動力市場不一定非要達到疫情前水平才稱得上強勁 。美國經濟已經明顯適應了疫情，Delta變異株也不能阻止這個趨勢。

【美國縮表】美銀基金經理調查：28%料聯儲局於Jackson Hole年會透露減買債部署

【美國縮表】鮑威爾：尚未確定變異病毒會否影響經濟復甦　美國服務業仍有數百萬人失業

【美國縮表】花旗列4潛在因素或觸發9月市場波動　包括聯儲局縮表

編輯：李勝君

GDP 就業 疫情 加息 縮表 美國聯儲局 美國 通脹

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【美股市況】聚焦儲局會議紀錄　道指跌66點　納指微升（不斷更新）

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