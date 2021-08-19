智庫稱世界經濟綠色轉型　面臨類似70年代能源危機風險

▲ 彼得森國際經濟研究所經濟學家Jean Pisani-Ferry發表論文指，世界經濟綠色轉型，面臨類似70年代能源危機風險。（法新社資料圖片）

根據彼得森國際經濟研究所（Peter G. Peterson Institute for International Economics）一篇論文，全球向碳中和經濟的轉型，將導致類似於1970年代能源危機的經濟混亂。

這家智庫經濟學家Jean Pisani-Ferry指出，即使大幅削減排放的努力 , 在長期而言是可消化的，但所需要艱難調整的直接影響，可能與油價沖擊帶來的這段經濟低迷和通脹失控的時期相似。

「對向碳中性經濟轉型的長期影響抱有合理樂觀態度，並不是忽視轉型成本的理由。」他在周三發布的研究報告中表示，「這些成本雖然可以承受，但可能很大。與其假裝它們微不足道，還不如說決策者應該面對現實，並設計相應的轉型策略。」

Pisani-Ferry認為，造成這種破壞規模的原因之一是政府拖延時間太長，因此有必要實施急劇的轉型。歐盟委員會今年在布魯塞爾推出了一系列立法以重塑經濟，目標是到2030年將污染從1990年水平至少削減55%。

他寫道，這種轉型的經濟後果，從根本上說是「對過去免費的資源進行定價」。雖然消費者會從得到保護的氣候中獲益，但福利很可能在短期內受到沖擊，公共財政也會因政府設法減輕負面影響而受損。

「迫切需要對氣候行動的宏觀經濟學，進行更好、更準確的討論。」Pisani-Ferry表示，「不是通過將未來挑戰最小化來說服政客和公眾加強脫碳努力，而是需要徹底應對它們。」

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編輯：李勝君



