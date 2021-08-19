【恒指季檢】光大證券看好15隻港股 下月將獲納入港股通

恒指本周五進行新一輪季檢，市場除關注藍籌席位花落誰家，由於季檢同時涉及恒生綜合指數成分股變動，哪些股份能否獲納入綜合指數並於下月3日納入可供北水購買的港股通範圍，也受關注。光大證券(06178)發表報告預測，有15隻股份有望於下月獲納入港股通。另外，光證預計聯易融科技(09959)及小鵬汽車(09868)，或分別於11月8日及明年2月7日前後，獲納入港股通。

光證計9月獲納入港股通股份名單：

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一此外，光證又預計將布多隻港股下月被剔出港股通，包括同道獵聘(06100)、招商局置地(00978)、東陽光藥(01558)、和諧汽車(03836)、慕尚(01817)、中國再保險(01508)、創夢天地(01119)、彩生活(01778)、太陽城集團(01383)、數碼通(00315)及中國宏泰(06166)。光證又認為，被剔出港股通的股份中，市值低於50億元的股份所受流動性的負面衝擊，相對較大。

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