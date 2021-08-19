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【異動股】 上季經調整EBITDA轉虧為盈 新秀麗全日炒上11%

股樓投資 17:26 2021/08/19

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行季箱品牌新秀麗(01910)公布上半年業績。截至６月止中期虧損約1.42億（美元．下同），比去年同期虧損9.74億元大幅收窄，不派中期息。集團同時表示，第二季度經調整 EBITDA轉虧為盈，錄得盈利 1,150萬元。市場憧憬新秀麗最壞時期已過，該股績後顯著造好，全日炒上11%收報16.44港元。

【恒指季檢】恒指周五季檢 10大潛在染藍股份逐個捉   詳情請看【下一頁

新秀麗表示，上半年銷售淨額約8億元，跌0.4％，經營虧損降至8,640萬元，毛利率增至50.8％。隨着美國及近期歐洲疫苗接種率上升、社交距離措施放寬以及國內旅遊重啟，加上內地經濟持續復甦，集團銷售淨額由 2021 年第一季度的 3.5億美元增加至第二季度的 4.4億美元。而與 2019 年同期相比，2021 年第二季度的銷售淨額下跌 52.2%，較 第一季 度錄得的 57.3%跌幅顯著改善。 在第二季度，北美洲、亞洲及歐洲業務的經調整 EBITDA，均錄得盈利。

集團又指，踏入第三季度銷售淨額持續回升。７月銷售淨額較去年７月增加93.9％，較2019年7月則減少41％。然而，鑑於疫情不確定因素持續以及全球疫苗接種進度參差，預期復甦之路仍將艱難，於餘下時間將續審慎管理業務各範疇，包括嚴格控制開支、營運資金及資本開支。此外，與貸款人就信貸協議達成兩項額外修訂，將每年節省現金利息超過2,000萬元。

【華潤啤酒】潤啤上半年公布業績獲唱好 瑞信大和齊提高目標價   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

新秀麗（01910） 港股

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