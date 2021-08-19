  • 29°C
香港時間 : 2021819日 (四) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】心瑋醫療6609暗盤曾跌最多18%　一手帳面最多蝕1310元

新股IPO 19:30 2021/08/19

分享：

心瑋醫療暗盤潛水

心瑋醫療 （新上市編號：06609） 明日掛牌，今日收市後有暗盤交易。該股在三個暗盤交易場均報跌，最多跌18.1%，低見140元。在富途暗盤中，收盤報145.8元，跌14.7%，以一手50股計帳面蝕1260元。該股在輝立暗盤中，收報145.5元，跌14.9%，一手帳面虧損1275元。

心瑋醫療6609逾23萬人認購，超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）【下一頁】

券商 暗盤價 招股價 變化幅度 一手帳面盈虧 最低價 收盤時間
輝立 145.5 171 -14.9% -1275 140 18：30
耀才 144.8 -15.3% -1310 140 19：30
富途 145.8 -14.7% -1260 141.5 18：30

*價格單位為港元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】IFR：保誠最快9月發股　集資最多234億元

【新股IPO】先瑞達醫療6669傳上限定價　集資16.3億、孖展507.5億超購309倍

記者：梁安琪

港股 心瑋醫療－B（06609） IPO

上一篇文章

【東京殘奧會】港鐵向殘奧運動員送1年免費車票　摘獎牌終身免費乘搭

下一篇文章

【業績】思摩爾上半年經調整淨利增127.5%至29.75億人幣　毛利率達54.9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】心瑋醫療6609逾23萬人認購　超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】心瑋醫療6609逾23萬人認購　超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【恒指夜期+北水】北水走資39億　騰訊美團再捱沽（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資39億　騰訊美團再捱沽（不斷更新）