【新股IPO】心瑋醫療6609暗盤曾跌最多18%　一手帳面最多蝕1310元

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心瑋醫療 （新上市編號：06609） 明日掛牌，今日收市後有暗盤交易。該股在三個暗盤交易場均報跌，最多跌18.1%，低見140元。在富途暗盤中，收盤報145.8元，跌14.7%，以一手50股計帳面蝕1260元。該股在輝立暗盤中，收報145.5元，跌14.9%，一手帳面虧損1275元。
心瑋醫療6609逾23萬人認購，超額認購332倍一手中籤率10%（附分配結果）【下一頁】
|券商
|暗盤價
|招股價
|變化幅度
|一手帳面盈虧
|最低價
|收盤時間
|輝立
|145.5
|171
|-14.9%
|-1275
|140
|18：30
|耀才
|144.8
|-15.3%
|-1310
|140
|19：30
|富途
|145.8
|-14.7%
|-1260
|141.5
|18：30
*價格單位為港元
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記者：梁安琪