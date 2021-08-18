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【90後財務自由人@iM網欄】投資太興年獲利69%

名人薈萃 23:04 2021/08/18

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筆者與不少人一樣，曾幻想自己可以擁有一家餐廳，但意識到風險太大，因而沒有實行。過去一年其中一隻獲利最多的股票卻是太興 （06811），7個月獲利69%，希望透過本欄分享這投資經驗及對太興前景的看法。
去年11月底疫情高峰期，去The Lohas商場亞參雞飯用餐，餐廳主打地道新加坡海南雞飯，味道與裝修甚具東南亞風味。幫襯前在YouTube看過餐廳搞笑廣告。廣告主人翁模仿Brian Cha推銷海南雞飯，有興趣可YouTube搜尋一下。原來亞參雞飯由太興創立，對於本地老字號連鎖飲食集團也有這樣的創意有些意外。疫情嚴重時，直覺餐飲股很容易被低估，因此深入研究。
研究後發現，原來太興旗下品牌包括茶木，敏華冰廳等。2020年太興開了兩個新品牌，包括專做煲仔飯的點煲（現3間分店）及亞參雞飯（現11間分店）。旗下最有增長力的敏華冰廳，2020在香港及內地分別開了7間及11間。疫情令租金、人力成本下跌，是有實力餐飲企業逆市擴張好機會，比起其他本地餐飲股，太興明顯比較進取。
太興創辦人陳永安，兒子陳家強是太興創新原動力。太興的策略算是管理學大師 Jim Collins 提倡的「Fire bullets before canon balls」 : 做生意大幅度擴張之前，小規模試水溫，確定對準市場，才大量投入資本。太興正採用這做法。
太興的某些品牌只有一兩、間分店，之後就沒有擴張，例如餃子駅，飯規等。某些品牌就不斷擴張，有超過15間分店，例如茶木，敏華冰廳。因此，太興策略是，不斷嘗試開設有機會成功的新品牌，先開一、兩間分店試水溫，如果受歡迎才積極擴張，這算是攻守兼備!
副品牌較同業獨特
對比同行，太興開設的品牌比較獨特，而且食物價錢較高，盈利能力較強。好像「點煲」主打特色備長炭煲仔飯，人均消費最少80元。對比大家樂集團（00341）、大快活集團（00052）開設的副品牌如Super Sandwich，她沒有太大特色。
基於以上原因，2020 年11月尾，我覺得太興可能是個不錯的投資機會。估值上太興未來一、兩年的盈利，最少將會回歸至2019年的水平。若以2019年去除一次性開支及收入盈利計算，當時的股價1.3元（PE為12 倍）。參考過往同行估值，每年大約於15至25倍區間，因此覺得股價被低估，決定買入，買入價為1.3元。
今年4月左右，太興、大家樂、大快活出2020全年業績。太興收入下跌14%， 而大家樂及大快活分別下跌了24 及16%。純利方面，去除一次性政府資助後，太興虧損只得0.9%， 大家樂及大快活分別虧損4.6%及3.2%。事實上，過去半年，太興股價明顯跑贏大家樂及大快活。
及後至今年5月時，太興股價為2.2元 ， 帳面有 69% 回報，估值處合理水平，而餐飲股始終風險較大，因此筆者減持了大約七成太興股份，先獲利離場。現在全球疫情的風險增加，為餐飲股增添不確定性，因此最近一個月，太興股價調整了不少。如果疫情因素令到太興股價再次跌入便宜區域，或者會給予我再次買入的機會！

 

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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