【騰訊業績】騰訊劉熾平：料更多監管法規即將出台　教育行業限制不利廣告業務

▲ 騰訊劉熾平:料更多監管法規即將出台 教育行業限制不利廣告業務

剛發布次季業績的騰訊 (00700) 在晚上舉行分析員會議,總裁劉熾平在會上表示,針對互聯網的監管是一種全球趨勢,而且不僅限於中國,也出現在歐洲及美國等地。他又預計,更多監管法規即將出台。他指出,騰訊在執行監管監管框架(structural regulation framework )方面具有處勢,又稱對比起互聯網行業的規模及重要性,過去政府監管力度相對較寬鬆。

拆解騰訊700業績 同場加映績優股推介(歡迎留言問股),看【下一頁】

預計補習相關監管衝擊廣告業務

對於近期內地加緊監管對業務影響,劉熾平表示,課後補習的監管實際上對整個廣行業產生影響,預計將影響今季及下季表現。劉熾平解釋,事件變相移走平台上大型的廣告買家及庫存,但預計隨著時間的推移,能與其他廣告商解決庫存問題。

更多監管法規即將出台

劉熾平提到,監管當局非常注重識別及整頓行業行為,希望制定法規以處理投訴、保持社會責任和公平正當的行為,預計短期內更多的法規將會出台。劉熾平補充,當局實際上是想促進互聯網行業的長期可持續發展,而且當局確實認識到互聯網行業在經濟、社會方面的重要性,以及該行業對全球競爭力的貢獻。

騰訊完全擁抱監管新環境

劉熾平形容,騰訊在這波監管浪潮中的態度是「希望完全擁抱這種新環境」(want to embrace this new environments fully),讓集團完全合規,對自身和整個行業都有好處。劉熾平稱,騰訊一直完全遵守所有法規,這也是其經營理念,公司一直努力為用戶創造價值,而且集團在變現方面一直是比較克制。

相關文章:

【騰訊大股東】交易量過大 騰訊大股東Naspers 拖累南非交易所延遲半日開市

【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%

編輯:李哲毅