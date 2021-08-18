美宣布下月起廣泛接種加強劑 指疫苗效用隨時間減弱

美國食品藥物管理局（FDA）、疾控中心（CDC）等多個衛生部門主事官員發表聯合聲明，宣布美國將於9月20日開始，為美國人廣泛接種新冠病毒疫苗加強劑，國民可於接種次劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗後8個月接種。

聲明指，現有數據清楚顯示疫苗的防護隨時間減低，並稱現有預防重症、死亡等的效用，或於未來數月變弱，尤其是較早接種疫苗的人士。

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責任編輯：林建忠