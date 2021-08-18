美宣布下月起廣泛接種加強劑 指疫苗效用隨時間減弱 環球社會熱點 22:51 2021/08/18 分享： 美國食品藥物管理局（FDA）、疾控中心（CDC）等多個衛生部門主事官員發表聯合聲明，宣布美國將於9月20日開始，為美國人廣泛接種新冠病毒疫苗加強劑，國民可於接種次劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗後8個月接種。 聲明指，現有數據清楚顯示疫苗的防護隨時間減低，並稱現有預防重症、死亡等的效用，或於未來數月變弱，尤其是較早接種疫苗的人士。 【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先 【美國疫情】或每日增20萬確診 重回年初高峰 責任編輯：林建忠 相關文章 【新冠疫苗】非洲印度發現假疫苗 世衛：威脅全球 今日 【新冠疫苗】非洲印度發現假疫苗 世衛：威脅全球 德州禁推強制戴口罩 州長無罩「開P」後確診 今日 德州禁推強制戴口罩 州長無罩「開P」後確診 【新西蘭疫情】封城首日再增6確診 全屬Delta變種 今日 【新西蘭疫情】封城首日再增6確診 全屬Delta變種 【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先 2021/08/17 【新冠疫苗】美國料出加強劑時間表 接種完成8個月者打先 塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉 2021/08/16 塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉 你可能感興趣 【新冠疫苗】非洲印度發現假疫苗 世衛：威脅全球 今日 18:14 【新冠疫苗】非洲印度發現假疫苗 世衛：威脅全球 德州禁推強制戴口罩 州長無罩「開P」後確診 今日 15:34 德州禁推強制戴口罩 州長無罩「開P」後確診 【新西蘭疫情】封城首日再增6確診 全屬Delta變種 今日 12:01 【新西蘭疫情】封城首日再增6確診 全屬Delta變種 疫情 新冠肺炎疫情