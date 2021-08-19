【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】巴黎奧運馬拉松全球跑友大募集 黃浩聰下周出戰UTMB冀再創佳績

東京奧運落幕，相信不少讀者都對香港今次的成績感到相當滿意，並以香港運動員搏盡精神感到自豪。除了香港運動員參與的比賽，相信跑開的朋友都會特別留意在北海道舉行的男女子馬拉松賽事，在炎炎接近30度的高溫下，男女子冠軍的完成時間都比紀錄時間有明顯的距離，比賽期間更有選手不適暈倒。然而世界紀錄保持者Eliud Kipchoge仍以輕鬆的姿態取得賽事的冠軍，比第二名足足抛離一分鐘有多，而同樣來自肯雅的Peres Jepchirchir則取得女子組別的冠軍。

▲ 肯雅跑手Eliud Kipchoge在奧運馬拉松賽事盡顯皇者風範，在30公里開始逐漸抛離其他選手。（圖片來源：Eliud Kipchoge facebook 專頁）

男子馬拉松其中一個焦點放了在日本馬拉松選手大迫傑身上，他於一年前曾以2小時5分29秒創下日本馬拉松紀錄，到今年二月被另一位選手鈴木健吾所破。大迫傑在比賽前宣布今次比賽會是他職業生涯上最後一場賽事，因此備受日本國民及不少跑友注目。比賽當天一直見他緊貼領先集團，即使最後幾公里感到痛楚仍能繼續發力，並以第六名完成全程，平了日本在奧運的最佳成績，亦只較第二至第五名的選手相差數十秒左右。

▲ 大迫傑在東奧馬拉松緊貼前列跑手，最終跑第六，嬴得不少掌聲。（圖片來源：大迫傑IG專頁）

下屆奧運將於2024年在巴黎舉行，馬拉松繼續成為焦點所在，因為大會宣布賽事首度讓公眾一起參與。雖然當天公眾參與的賽事不會和精英選手的比賽同時進行，但賽道是一樣的，兩項賽事同樣會列為奧運項目。

▲ 巴黎奧運形容2024奧運馬拉松開放予公眾參與，是「一生一次的體驗」。（圖片來源：巴黎奧運Twitter專頁）

有興趣的跑友可以到官方網站Club Paris 2024登記，雖然網站暫時只有法文，但只要透過網上翻譯系統，或可以自動翻譯的瀏覽器去瀏覽，再連結手機上的運動程式就可以，其實登記一點不難，難就難在要於2024巴黎奧運前取得100,000分才有資格參加。哪麼怎樣可以取得分數？每跑一公里就有20分、行一公里就有10分，踩單車一公里亦有5分。建議大家登記時不要只連接跑步程式，最好與Google Fit 這類計步程式也連在一起，因為若只計算跑步，就要在不足3年內跑5,000公里，即差不多每日跑至少5公里才能達標，難度甚高，若連同行路一齊計算，就自然輕鬆得多。

巴黎奧運馬拉松登記網站：https://club.paris2024.org/

▲ Club Paris 2024官方網站截圖，暫時只有法文。

奧運過後，當然要留意殘疾人奧運會將於8月24日舉行，要繼續為香港健兒打氣。不得不提的是全球最著名跑山賽事—環勃朗峰超級越野耐力賽 (UTMB) 亦會在下星期如期舉行，香港跑山王黃浩聰在過去兩個多月透過密集式的訓練備戰，並已飛抵當地準備，由於正值疫情，據了解只有十多位香港人參加UTMB。2019年，聰Sir以22小時47分48秒完成172公里的UTMB賽事，最終排名第六，創下香港越野跑歷史，而今年目標是希望以更快的時間完成，在此祝願聰Sir能夠順利達標，香港人一齊為你打氣，加油呀！

▲ 聰Sir坦言五月底才收到比賽繼續舉行的通知，準備時間短，但種種障礙令聰Sir下定更大決心，務求造出理想成績。（圖片來源：Wong Ho Chung 黃浩聰facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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