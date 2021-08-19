【C家教路@iM網欄】不穩定因素持續出現 消費數據面臨多方面挑戰

Delta變種病毒擴散急速， 正當國內江蘇南京引發的一波新冠疫情準備「清零」之際，中國周一 （16日）公佈的7月經濟數據卻指向基本面偏弱， 其主要由疫情及極端天氣所致。可是，南京疫情於7月尾爆發， 筆者相信8月的經濟數據仍會面對一定的挑戰。同時，在美國周二（ 17日）公佈的零售數據中，強勁增長力的行業如網購亦開始降温， 估計消費開支正從商品轉移至服務，但最近疫情病例的上升， 將對旅遊及住宿等服務來說是一個考驗。

全球經濟數據增速開始放緩， 現時還多了阿富汗塔利班這個不穩定因素， 令市場對後市的看法變得謹慎， 紛紛轉投相對保守的板塊如美國的醫藥、消費必需品等， 以及美元及黃金等避險資產。

汽車銷售數據為反映市場消費力的最要一環，面對著芯片短缺、 物流成本及原材料價格持續上升， 海外車企下半年將要面對多方面的挑戰。現時唯一可確認的是， 市場需求仍然旺盛，但很大機會難以於下半年的業績上反映。

現時市場的風險胃納逐漸縮小， 憂慮停滯性通貨膨脹的聲音越來越大， 筆者認為以暫時表面證供來說，暫時未達至滯脹的情況， 但貨幣匯率正影響著亞太區市場。回望2018年，當時10月最差 的時候，新興市場貨幣表現相當弱，其後便出現反彈。不過， 這次新興市場卻因去年疫情推動市場反彈， 貨幣匯率正處於相對高位，這或是讓市場回調原因之一。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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