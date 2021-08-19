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【ET開市直擊】拆解騰訊700業績 同場加映績優股推介（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/19

分享：

騰訊 （00700） 上日收市後公布業績優於市場預期，Non-IFRS經調整純利錄得340.4億元人民幣，按年增長13%，今早港股開市後騰訊股價將如何走？在炒股不炒市的市況下，獨立股評人沈慶洪為你發掘績優股，留意今早9時《ET開市直擊》。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

發入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

***

重溫上日《ET開市直擊》

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　績優股續留意
00：53 - 外圍股市速報　亞股早段下跌
02：32 - 美國零售銷售數據遜預期累美股跌怎解讀？
06：09 - 港股上日市況速報＋北水盤路
11：23 - 恒大系再有消息董事長換人　系內股份可翻生？
16：27 -騰訊  （00700）  業績＋監管消息如何影響騰訊股價
23：28 - 股票分析：快手  （01024）  股價會續沉？
25：25 - 港股開市前市況速報
25：58 - ET個股推介：港鐵  （00066）  
27：10 - 股票分析：友邦  （01299）  目標價睇幾多？
28：48 - 股票分析：港交所  （00388）  目標價睇幾多？
30：42 - 股票分析：小米  （00388）  股價前景如何？
34：04 - 港股開市後市況速報
35：03 - 股票分析：FL二南方恒指  （07200）  股價前景如何？ 
38：13 - 股票分析：吉利  （00175）  股價前景如何？
40：27 - 股票分析：陽光能源  （00757）  股價前

41：52 - 股票分析：信義光能  （00968）  股價前景如何？
43：18 - 股票分析：創科實業  （00669）  可趁回調吸？
45：15 - 股票分析：贛鋒鋰業  （01772）  股價前景如何？
46：48 - 股票分析：中國銀行  （03988）  股價前景如何？
48：07 - 股票分析：華虹半導體  （01347）  股價前景如何？
49：54 - 股票分析：上海電氣  （02727）  股價前景如何？
50：35 - 市況不穩　月供股票值得考慮
52：20 - 國家主席習近平「共同富裕」論怎解讀
55：11  - 港股早段市況速報＋焦點股速覽
57：15 - 財經日誌提提你 

欄名 : ET開市直擊

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