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【業績│零售股】新秀麗上半年蝕1.43億美元　次季經調整EBITDA扭虧為盈

股市 21:55 2021/08/18

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新秀麗上半年蝕1.43億美元　次季經調整EBITDA扭虧為盈

新秀麗國際 （01910） 公布上半年業績，期內銷售淨額約8.00億美元（下同），按年跌0.4%；經營虧損約8640萬美元，去年同期則為10.62億美元；虧損約1.43億元，去年同期則為9.74億元，不派息。

新秀麗2.8億出售保護殼設計公司Speck，看【下一頁】

新秀麗指，上半年取得令人備受鼓舞的進展，北美洲及亞洲的銷售淨額分別錄得3.24億及3.08億美元，按年增加 0.7%及 3.8%，而歐洲及拉丁美洲的銷售淨額則分別錄得1.31億及4610萬美元，按年減少 21.3%及 11.1%。

季度表現方面，新秀麗指，銷售淨額由首季的3.55億美元增加至次季的4.4億美元；次季經調整 EBITDA轉虧為盈，錄得盈利1150萬美元，其中北美洲、亞洲及歐洲的經調整 EBITDA 均錄得盈利，去年同期經調整EBITDA則虧損1.28億美元。

集團提到，銷售淨額於2021年第三季度初繼續復甦，認為隨著旅遊持續復甦，已做足準備透過豐富的新產品組合滿足消費者需求，並開始選擇性地增加廣告開支，以推動於旅遊復甦勢頭強勁的市場的銷售增長。

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