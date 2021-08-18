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【美股焦點】三大指數齊跌 交通運輸部將設抽成上限 滴滴跌超6%

股樓投資 22:00 2021/08/18

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市場觀望稍後聯儲局公布的上月議息會議紀錄，美股三大指數周三（18日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌118.41點及0.34%，報35,224.87點，標準普爾500指數跌10.94點及0.25%，報4,437.14點，納斯達克指數跌19.94點及0.14%，報14,636.24點。

中國交通運輸部在周三表示，將設定網約車平台抽成比例上限，拖累滴滴（DIDI）股價跌6.38%。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）早前稱加密貨幣95%是欺詐炒作，區塊鏈板塊下跌，SRAX Inc（SRAX）跌4.96%、比特礦業（BTCM）跌2.64%，Bit Digital（BTBT）跌2.08%，第九城市（NCTY）跌1.98%。

 

 

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責任編輯：黃苑筠

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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