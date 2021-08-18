【華融危機】華融料去年全年虧損1029億人幣　中信、國壽資管等五大戰略投資者入股（第二版）

▲ 中國華融料去年全年虧損1029億人幣 中信、中人壽等五大戰略投資者入股

中國華融資產管理 （02799） 公布盈利警告，經初步測算，2020年度經營業績預計將出現虧損，歸屬股東淨虧損預計達1029.03億元（人民幣，下同）。同時，中國華融宣布引入5個戰略投資者，包括中信集團、中保投資、中國人壽資產管理、信達資產管理及遠洋資本。

華融：賴小民激進經營、無序擴張

通告指，去年隨著原董事長賴小民受賄、貪污、重婚案的開庭審理和宣判，公司對其任職期間激進經營、無序擴張造成的風險資產持續清理和處置，再加上新冠疫情造成的市場衝擊，部分客戶履約能力下降，導致當期部分資產質量加速劣變。公司對風險資產進行全面審視、評估及減值測試，當期確認了信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成了非常重大的影響。

引入5戰投 陣容華麗

中國華融擬引入5個戰略投資者。中國華融宣布，於8月18日，公司分別與中國中信集團有限公司、中保投資有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司簽署了投資框架協議。華融指，該等公司擬通過認購公司新發行股份的方式對公司進行戰略投資。

中信集團將成主要股東

中信（00267）發通告指，經向本公司之控股股東中信集團瞭解，潛在戰略投資倘獲實施，中信集團將成為中國華融之主要股東。

信達資產管理：投資為財務性投資

中國信達資產管理於8月18日簽署不具法律約束力之框架協議，認購中國華融發行的新股份，投資為財務性投資。通過本次投資，公司將與重組後的華融加強合作，進一步優化不良資產管理行業的生態圈，鞏固和加強公司主責主業的核心競爭優勢。

8月28日公布業績

華融指，將於8月28日召開董事會會議，審議截至2020年12月31日止的全年業績，以及截至6月30日止的半年業績。

無計劃債務重組

中國華融新聞發言人指，公司正在積極推進引進戰略投資事宜，擬通過發行新股份的方式引入多個投資者對公司進行增資，僅涉及資本重組，並無計劃進行債務重組。

發言人表示，4月1日至8月18日，中國華融及旗下子公司已如期足額兌付到期境內外債券共94隻，金額共計633.44億元人民幣。

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記者：梁安琪