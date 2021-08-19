【業績｜乳業股】中國飛鶴上半年多賺36%　中期息倍增至0.2973元　早段升8%

▲ 中國飛鶴上半年多賺33% 派中期息每股0.29元

奶粉股中國飛鶴 （06186） 收市後公布上半年業績，期內收入約115.44億元（人民幣，下同），按年增32.6%；毛利約84.57億元，按年升36.9%；純利約37.40億元，按年增35.8%，每股盈利約0.42元，派中期息每股0.2973元，按年大增1.2倍。

中國飛鶴周四（19日）高開3.8%，開報14.66元，其後升幅擴大，截至9時51分，最新報15.36元，升8.4%，成交額達1.55億。

中國飛鶴績前收報14.12元，跌1.26%，以周三（18日）收市價計，周息率約3.23厘。

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中國飛鶴指，星飛帆產品、有機產品、含有乳鐵蛋白的系列產品及兒童配方奶粉產品收益的增長，但同期營養補充品的收益下降，原因是新冠肺炎疫情導致在美國門店關閉的影響所致。

中國飛鶴稱，現時擁有8個生產設施以生產其產品，設計年產能合計約為26萬噸，由於預期持續強勢增長及對其產品需求持續上升，現已擴充龍江工廠，並正在建設一個哈爾濱工廠。

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