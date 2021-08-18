【上車盤】私樓兩房上車盤　樓價不用500萬

500萬元以下的私樓放盤買少見少，而多於一房間隔的單位就更罕有。中原地產杜文俊表示，沙田希爾頓中心最新錄A座低層05室，實用面積274平方呎，2房間隔，議價後以468.8萬元易手，實用平均呎價約17,109元。

受惠新按保計劃，若只以樓價計，上述單位可承造九成按揭，首期要46.88萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款16,671元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約39,927元。

杜文俊指，原業主於2014年以292萬元入市上址，持貨7年，是次沽出單位賬面獲利約176.8萬元離場，單位升值約60.5%。

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