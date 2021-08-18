【退休調查】富達國際：香港近八成女性財務獨立　僅得四成女性認為投資適合自己

▲ 富達國際：香港近八成女性財務獨立 僅得四成女性認為投資適合自己

富達國際（Fidelity International）發表調查報告指，在香港有近八成的成年女性財務獨立，大部分金錢存於個人賬戶，但僅得40%的女性認為投資適合自己，另有32%女性認為增加退休儲蓄最大的障礙是缺乏理財知識。

富達國際在今年1月，在香港、中國內地、台灣、日本、英國以及德國，合共訪問12038名成人，當中香港有1097名成年女性以及909名成年男性。

近五成女性擔心管理財務 四成女性擔心退休儲備不足

報告表示，有近一半的香港女性擔心管理財務，同時只有40%的受訪女性認為投資適合自己，比例低於男性的50%。不過有56%的受訪女性在儲蓄及投資方面皆作出積極部署。雖然如此，但仍有多達40%的女性憂慮退休金資金缺口的問題，擔心退休儲備不足，比例高於中國內地及台灣。

另外，報告又指，在香港，有34%的女性表示扣除支出後難以再為退休儲蓄，另外有32%女性認為最大的障礙是缺乏理財知識，比例高於其他受訪地區。

疫情導致女性減少儲蓄 香港男女退休儲蓄差距達10%

除香港外，報告綜合六個地區數據，發現全球爆發疫情導致更多女性減少退休儲蓄，而大部分地區的女性，不論從事什麼職業或屬自僱人士，她們每月的退休金供款額均少於男性。

報告指，封鎖措施、失業、學校停課和收入下降，均增加世界各地女性的無薪工作量，她們承擔了更多家族和育兒工作，女性勞動力的流失率比男性更高。

據數據顯示，過去12個月內，有31%的女性表示自己的儲蓄能力有所下降，相比之下，男性的比例只是26%。而受疫情的直接影響，有18%的女性受訪者減少退休金供款。以香港為例，有34%的受訪女性指過去一年 減少儲蓄， 男 女之間的退休儲備差距亦達 10% 。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕指表示，新冠疫情的影響在未來仍會維持一段較長的時間，短期的財務挑戰無疑存在，但無論何種情況，均需盡早為退休作儲蓄。

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記者：梁安琪