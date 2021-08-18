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【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援

商業 20:54 2021/08/18

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香港分站賽決賽的最後十強中，當中有一半的入圍公司為數碼港社群成員。（數碼港提供圖片）

「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽今日舉行，選出冠、亞、季軍代表香港出賽。他們將於下月與另外三個海外賽區——中東歐、東盟及日韓分賽站，爭取進軍大灣區市場的支援，包括內地投資者對接、進駐內地創業園區及成果轉化指導等。 

【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作

今次參加香港分站賽的隊伍有逾100隊， 是歷屆以來最多。香港分站賽決賽的最後十強中，當中有一半的入圍公司為數碼港社群成員，包括Neuropix、弘量研究、MAD Gaze、Benefit Vantage及十曜工房，為歷屆以來數碼港社群表現最好的一年。而 MAD Gaze更憑其擴增實景的智能眼鏡，獲得香港分站賽的亞軍。冠軍及季軍分別是創冷科技以新型節能環保製冷塗層，以及華港龍生物科技。

今屆比賽以「科技創新創業協調發展」為題，參賽企業範疇涵蓋10大創新科技領域，包括金融科技、人工智能與大數據、物聯網、新一代信息技術、先進製造、生物醫藥等。是次超過100隊參賽隊伍中，最多來自於「人工智能與大數據」、「金融科技」及今屆新增的「智慧生活與出行」範疇，反映初創聚焦熱門領域發展，並踴躍為建設智慧生活提出創意解決方案，同時積極進軍大灣區市場。

研究：夜班工作不利健康？　或加大心房顫動風險

【疫市營商】福特汽車計劃調整汽車銷售方式　冀買家線上下單購車

責任編輯：葉泳珊

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