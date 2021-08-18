【騰訊大股東】交易量過大　騰訊大股東Naspers 拖累南非交易所延遲半日開市

▲ 騰訊大股東Naspers 拖累南非交易所延遲半日開市

南非交易所JSE在當地周三時間上午未能正常開市，原因是昨日涉及騰訊 （00700） 大股東、南非傳媒巨企Naspers 的交易量激增，導致系統處理出現「嚴重延遲」。根據交易所最新公告，場外交易將在當地時間下午1時30分重啟，2時開始競價交易，2時30分起恢復正常交易。

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日前Naspers及其旗下科技投資控股公司Prosus 進行換股計劃，導致Naspers 及Prosus在南非JSE指數的權重出現改變，讓追蹤該指數的基金經理亦需調整其投資，昨日JSE處理超過1450億南非蘭特（約759.9億港元），估計是當地約15以來成交量最高的交易日，導致系統的處理出現「嚴重延遲」。

據彭博數據顯示，目前Naspers 佔JSE指數權重約 5.9%，此前為 12%，而Prosus 則由 0.9% 躍升至 7.5%。Naspers 通過 Prosus 持有騰訊 29% 的股份。

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編輯：李哲毅