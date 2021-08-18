【銀行股】高盛降恒生評級至中性　「更看好中銀、滙豐、渣打」

▲ 【銀行股】高盛降恒生評級至中性 但就維持目標價160元

券商高盛發報告指，月初放榜的恒生銀行 （00011） 業績遜預期，績後全面下調其盈利預測，另考慮到其估值較同業有明顯溢價，唱淡其潛在上升空間是所覆蓋的銀行股中最有限，更看好中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 及渣打 （02888） ，同時將恒生投資評級降至「中性」，維持目標價160元。

恒生今日收報145.7元，逆市跌0.68%或1元，成交2.82億元。

恒生中期業績｜恒生上半年賺少4% 管理層：淨息差未見底｜詳見【下一頁】

高盛指出3大原因看淡恒生。高盛指，與滙豐、渣打不同，恒生的盈利並未能夠受惠於經濟前景改善，釋放撥備以提高盈利表現，而且在預期的經濟重啟階段，相信商業及中小企貸款需求會率先反彈，但恒生向相關行業的貸款規模又不及中銀香港，考慮到上述因素，估計恒生在盈利復甦及股息分派方面會較緩慢。

高盛進一步推算，恒生在商業及中小企貸款規模落後於中銀，可能導致恒生在2022年及2023年的貸款增長，分別較中銀低4個及6個百分點。

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