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【銀行股】恒生挫1.5%創逾1個月低　遭高盛削評級「更看好中銀、滙豐、渣打」

股市 13:17 2021/08/19

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【銀行股】高盛降恒生評級至中性　但就維持目標價160元

恒生 （00011） 日前被券商高盛削評級，股價連續兩日受壓回落，日內低見143.5元、創逾1個月低。高盛指，恒生中期業績遜預期，績後全面下調其盈利預測，另考慮到其估值較同業有明顯溢價，唱淡其潛在上升空間是所覆蓋的銀行股中最有限，更看好中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 及渣打 （02888） ，同時將恒生投資評級降至「中性」，維持目標價160元。

恒生股價偏軟，中午前曾低見143.5元，最新報143.6元，跌2.1元或1.4%，成交8640.4萬元。

東亞半年多賺74%、中期息增1.2倍至0.35元　半年內員工減逾300人｜詳見【下一頁】

恒生中期業績｜恒生上半年賺少4%　管理層：淨息差未見底｜詳見【下一頁】

高盛指出3大原因看淡恒生。高盛指，與滙豐、渣打不同，恒生的盈利並未能夠受惠於經濟前景改善，釋放撥備以提高盈利表現，而且在預期的經濟重啟階段，相信商業及中小企貸款需求會率先反彈，但恒生向相關行業的貸款規模又不及中銀香港，考慮到上述因素，估計恒生在盈利復甦及股息分派方面會較緩慢。

高盛進一步推算，恒生在商業及中小企貸款規模落後於中銀，可能導致恒生在2022年及2023年的貸款增長，分別較中銀低4個及6個百分點。

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港股 本地銀行股 遜於預期 上升空間 目標價 香港 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 銀行

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