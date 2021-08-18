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【美股知識】美股4大指數介紹（3）

理財智慧 20:07 2021/08/18

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納斯達克綜合指數，簡稱納指，與其他指數最大分別，是該指數集中在單一行業——科技股。納指的成份股，幾乎包含所有在納斯達克交易所上市的股票，超過2,500隻股票，以市值加權計算。

納斯達克交易所，是美國第一個全以電子交易的交易所，在電視畫面中經常見到，一堆交易員在交易大堂指手劃腳，不會在納斯達克交易所中見到。因為它祟尚科技的本質，自自然然吸引科技企業在此掛牌，因而漸漸成為科技股的代表。

五大成份股為Apple（AAPL，11.5%），第二為Mircosoft（MSFT，10.2%），第三為Amazon（AMZN，7.6%）、第四和第五分別為Alphabet（GOOGLE，4.1%）及Facebook（FB、4.0%）。聰明的讀者應該會留意到，納指和標指頭五大成份股都是一樣，不過納指中，它們佔的比重更高。

因為其科網股的特性，納指的波動遠較標指高，在分析時，必須考慮此因素。例如某些門派的技術分析中，標指見底後的Follow Through Day，要大成交升至少1.5%，如果是納指，準則可能要加至至少升2%。

如想買賣納指，則有點奇怪的地方，市面是沒有任何一隻ETF，完全追蹤納指。大部分都是追蹤納斯達克100指數，讀者可視之為納指的簡化版，僅由100隻股票組成，與納拍走勢有90%一致。當中最著名的是Invesco QQQ ETF（QQQ）。

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撰文 : 龍瑞成

美股 Apple 標準普爾500指數 技術分析 美國 QQ Facebook 納斯達克綜合指數 行業 Alphabet

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