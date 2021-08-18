【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作

▲ 生產力局今屆夏季實習計劃共接獲1400份申請，最終有38名實習生獲選。（生產力局提供圖片）

香港生產力促進局（生產力局）今屆的夏季實習計劃完結，並於今日舉行實習畢業禮。生產力局透露，今屆夏季實習計劃 共接獲1400份申請，最終有38名實習生獲選，分別來自11間本地及6間海外大學，其中包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、以及英國劍橋大學、倫敦帝國學院等。

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生產力局總裁畢堅文表示，當局有意安排實習生到其本科以外的局內不同部門實習，包括智慧城市部、綠色生活與創新部，以及新增機械人及人工智能部、合規及內部審計辦公室，合共9個部門實習。他希望實習計畫可以為大專生提供不一樣的實戰機會及科研體驗。

實地考察 體驗科研項目

生產力局首席人才總監伍雪芬又指，實習生可親身體驗科研項目及「再工業化」的成果。不但如此，他們更可跟隨管理層進行影子實習（Job Shadowing），親身體驗管理層繁忙的工作，令他們更了解企業管理。實習生之一、在香港大學主修資訊系統學科的何柔蔚分享，過程中有大量機會參與實地考察及工作坊，包括走訪「貓頭鷹智能生產線」、「智能雞蛋仔製作系統」等再工業化項目。

生產力局一直致力培訓創科人才，今年特別推出創新的實習計劃，擴闊實習生的創科視野，及協助有意加入科研行列的學生舖路。該局亦會與實習畢業生透過「實習畢業生大使」計劃保持聯繫，交流行業資訊，為他們畢業後加入科研行業、甚至重返生產力局做好準備。下一期「冬季實習計劃」將於今年12月至明年1月舉行，為期4至6星期，名額約25個。

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責任編輯：葉泳珊