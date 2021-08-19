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【業績|SaaS股】金蝶國際半年多蝕一成、雲業務收入漲55%　股價升一成

股市 10:00 2021/08/19

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【業績│SaaS股】金蝶國際上半年多蝕一成 雲業務收入漲55%

金蝶國際 （00268） 公布上半年業績，期內收入約年增35%至18.72億元（人民幣，下同）；虧損約2.48億元，按年擴大10.8%；每股蝕7.25仙，不派息。金蝶國際解釋，虧損擴大主要是由於加大產品研發投入所致。 金蝶國際周四早市大升一成，最新報24.5元，成交近2億元。

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金蝶國際表示，期內雲業務按年增長約55.1%至12.38億元，收入佔比約66.1%；企業資源管理計劃及其他業務收入按年增長7.7%至6.34億元。上半年研究及開發成本為6.25億元，按年升74.3%；經營虧損則約3.55億元，按年增39.8%。

金蝶國際補充，上半年5月發布主打大型企業的PaaS平台金蝶雲•蒼穹的新版本，同時將金蝶雲·蒼穹的SaaS應用獨立為新品牌金蝶雲•星瀚，期內金蝶雲•蒼穹和金蝶雲•星瀚總計錄得收入約 1.6 億元，按年增長 155.4%，新簽客戶 142 家。

此外，主打中型企業的金蝶雲•星空持續保持穩定增長，收入約 6.8 億元，按年增長超過 35.1%，客戶續費率 87.1%，累計客戶超過 2.28 萬家。

相關文章：

金蝶國際268股價前景看俏　現價買料可搏一成升幅

【業績│SaaS股】金蝶國際去年盈轉虧蝕3.35億 雲業務收入增46%、佔比升至57%

編輯：李哲毅

港股 金蝶國際（00268） PaaS SaaS 新經濟股

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